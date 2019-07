Via i richiedenti asilo dall'hotel Paradiso, Bano: «Merito di Salvini»

di Cesare Arcolini

NOVENTA PADOVANA - Il 31 luglio i migranti ospiti all’hotel Paradiso di Noventa Padovana lasceranno definitivamente la struttura ricettiva. La notizia che la comunità attendeva da quasi quattro anni è trapelata ieri da un incontro a cui hanno partecipato il presidente della Cooperativa Sarah che gestisce i profughi a Noventa, un suo dipendente e il vicepresidente della Provincia di Padova, il leghista Marcello Bano. «Ad oggi - ha riferito il leader del Carroccio - al Paradiso si trovano 41 migranti. La Cooperativa, con la quale in questo periodo stiamo collaborando di comune accordo, mi ha riferito che dopo le restrizioni imposte dal ministro Salvini, non ha voluto rinnovare il contratto, non ha preso parte ad alcun bando e di fatto dal 31 maggio ha completato la sua opera. La proroga finirà appunto il 31 luglio». Dalle parole dei vertici della Cooperativa è emerso un certo malcontento: i pagamenti che la Prefettura deve elargire a Sarah sarebbero fermi all’ultimo trimestre dello scorso anno. Si parla di un ammanco di diverse decine di migliaia di euro. Di fatto tutte le spese vive che da settembre fino ad oggi la Cooperativa sta avendo ricadono tutte sulle loro tasche.