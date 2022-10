Iniziata la demolizione della vecchia scuola Anna Frank: lascerà il posto ad un nuovo polo dell'Infanzia

NOVENTA PADOVANA - Oggi, 5 ottobre, è cominciata l'attività di demolizione della vecchia scuola elementare Anna Frank di Noventa Padovana, che era stata giudicata inagibile nel maggio del 2012 a seguito del crollo di una parte del controsoffitto.

Alla presenza del sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano e dei responsabili dell'impresa edile "Costruire" di Piove di Sacco oggi una squadra di operai ha cominciato a svuotare tutte le aule, poi sono cominciati i veri e propri lavori di demolizione della struttura che dovrebbero completarsi in una decina di giorni. Sulle ceneri della vecchia scuola elementare Anna Frank l'amministrazione comunale ha deciso di costruirci un polo dell'infanzia in grado di andare a soddisfare non solo le esigenze delle famiglie di Noventa, ma anche quelle delle frazioni limitrofe. L’area del cantiere è di 4399 metri quadri. I lavori dovranno essere terminati entro la fine del 2024, la spesa complessiva è di 2milioni e 950mila euro per l’asilo, un milione e duecentocinquantamila euro per il nido. "Siamo orgogliosi di questo progetto - ha detto il sindaco Bano - e siamo certi che darà un nuovo volto a tutta la frazione di Noventana che da tempo era stata dimenticata".