Fumo dentro il negozio di elettrodomestici: era scoppiato un incendio /Foto

NOVENTA PADOVANA - Alle 6:15 di martedì 30 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Risorgimento a Noventa Padovana per unL’allarme è stato dato da alcuni, che hanno visto ilall’interno del. I pompieri arrivati da Padova con due automezzi hanno spento le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’intero laboratorio negozio. Le cause di probabile natura elettrica sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.