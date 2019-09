Via i migranti dall'hotel Paradiso: tornerà ad accogliere i turisti

di Cesare Arcolini

NOVENTA (PADOVA) - L'emergenza profughi è arrivata ai titoli di coda. L'di via Oltrebrenta a breve tornerà ad essere una struttura ricettiva per il turismo rivierasco. La notizia era nell'aria da fine luglio, quando la Prefettura chiese due mesi di proroga per trovare adeguata sistemazione ai richiedenti asilo del Paradiso, e l'altra sera è arrivata l'ufficialità. La Prefettura ha comunicato alla cooperativa che ha in gestione i 31 migranti che tra domani e martedì gli ospiti verranno trasferiti a Padova in due distinti momenti. Le restrizioni volute dal precedente governo che ha abbassato da 35 a 19 euro i soldi giornalieri destinati ad ogni migrante, hanno convinto la proprietà dell'hotel e la cooperativa a non proseguire nel progetto di accoglienza. Insomma, non c'era più un guadagno come avvenuto per quattro lunghi anni.