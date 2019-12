Ritornano i furti, saccheggiate due case: «Viviamo nella paura»

NOVENTA PADOVANA - Il peggio sembrava ormai alle spalle, l'ondata di furti sembrava aver dato una tregua. Anche i più ottimisti giovedì sera sono stati smentiti. Ladri in azione in un'elegante palazzina di via Isonzo a Noventa Padovana. Siamo nel popoloso quartiere Oltrebrenta funestato negli ultimi due mesi dai reati predatori. Le vittime dei malviventi sono un assistente di volo e un noto gestore di locali.



Proprio quest'ultimo, G.B., 41 anni, ha subito di danni peggiori: "Mi hanno portato via un Rolex Dayjust, parecchio denaro contante e dei gemelli d'oro. E' assurdo quanto è capitato. L'altra sera quando ho fatto rientro a casa sono rimasto senza parole". Da quanto ricostruito dal quarantunenne, titolare di un locale in zona Ospedali a Padova e di un chiosco estivo ai Navigli, i ladri sono entrati in azione a cavallo tra le 16 e le 21. "Non posso sapere se abbiano studiato i miei movimenti - ha proseguito - quando ho aperto la porta di casa per cenare dopo una giornata di lavoro, ho trovato fango ovunque, la camera da letto devastata, cassetti aperti e armadi rovesciati. E' una sensazione bruttissima, non sono riuscito a chiudere occhio. Mentre stavo cercando di pulire e sistemare casa mi ha suonato alla porta il mio vicino, uno steward di aerei che mi ha detto che anche da lui erano entrati. La sensazione di insicurezza in questo ultimo periodo ha toccato punte impensabili". Il bottino a casa del quarantunenne sarebbe di diverse migliaia di euro. E' ancora in via di quantificazione, invece, a casa dello steward di aerei. Nessuno nei paraggi si è accorto di movimenti sospetti. I ladri, dopo aver scavalcato il cancello d'ingresso del condominio sono riusciti a forzare la porta d'ingresso delle due abitazioni e rubare tutto ciò che hanno trovato".



La situazione ad Oltrebrenta, ma più in generale in tutto il territorio di Noventa Padovana è di forte tensione. Sono innumerevoli i furti e i tentativi di intrusione che stanno caratterizzando gli ultimi cinquanta giorni. E questo nonostante i carabinieri abbiano potenziato in maniera significativa i passaggi lungo tutte le strade comunali. I reati hanno in comune il fatto che quasi tutti sono stati commessi al calar del sole fino all'ora di cena. Solo in alcuni sporadici casi i predoni hanno fatto irruzione nel cuore della notte. Si tratterebbe di una banda di trasfertisti specializzati in questa attività che stanno mettendo sotto scacco un intero paese. Solitamente il periodo che precede il Natale è sempre stato caratterizzato da furti, ma mai come quest'anno si era verificati così tanti episodi. Le forze di polizia ancora una volta chiedono maggiore collaborazione alla collettività affinchè il prima possibile contatti i numeri d'emergenza nel caso si imbattesse in situazioni anomale.

Cesare Arcolini