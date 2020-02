Casa satura di gas ma lui non se ne era accorto: si alza perché il cane abbaia e trova i pompieri

NOVENTA PADOVANA - La stufa funziona male e la casa si satura di gas: l'intervento dei pompieri, chiamati dai carabinieri, ha scongiurato la tragedia e salvato la vita a un uomo di 81 anni, Giuliano Massaro, residente nell'abitazione. Tutto è accaduto nella notte del 20 febbraio, intorno alle 2.20 in via San Pio X a Noventa.



Massaro non è stato portato in ospedale ma ossigenato sul posto, ad avvertirlo di quello che stava succedendo è stato il cane con il suo incessante abbaiare: l'uomo si è alzato per capire cosa stesse accadendo, ha visto le luci di pomieri e carabinieri e aperto la porta. I militari, passando, avevano avvertito la presenza del gas e allertato i vigili del fuoco.