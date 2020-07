​Bambina di 9 anni in bicicletta investita da un'auto mentre si immette nella ciclabile

NOVENTA PADOVANA - Incidente ieri, 23 lu­glio, alle 18,30 all'­incrocio tra via Cel­lini e via Marco Pol­o a Noventa. Una ragazzina di 9 anni in bicicletta stava uscendo da via Marco Polo per immettersi nella pista ciclabile di via Cel­lini. Ad un tratto proprio in via Cellini in direzione Stra è sopraggiunta una Lancia Y condotta da G.R. di 37 anni del posto.



Complice prob­abilmente l'eccessiva velocità, l'automob­ilista non ha fatto in tempo a vedere la bicicletta. L'impat­to è stato inevitabi­le. La bambina è stata accompagna­ta in ospedale. Dopo tutti gli accertame­nti di rito è stata giudicata non in per­icolo di vita. Per i rilievi ha operato la Polizia locale di Noventa Padovana.