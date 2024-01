Padova. Ragazzi ubriachi fradici dopo i festeggiamenti, decine di interventi del Suem

PADOVA - La notte di San Silvestro sul fronte della sicurezza è una delle più temute. L'eccesso di festeggiamenti molto spesso in passato ha portato a disgrazie con incidenti stradali sanguinosi e amanti degli spettacoli pirotecnici feriti agli arti e al volto dallo scoppio di petardi difettosi. Ebbene l'anno appena iniziato ha portato al pronto soccorso di Padova decine di giovani ubriachi che non hanno resistito al fascino del dio Bacco e hanno ecceduto nei brindisi. Nessuno di loro è stato tuttavia ospedalizzato. La classica sbornia passeggera, nulla più. Se questo dettaglio ha tenuto comunque impegnato il personale medico infermieristico per tutta la notte, la nota lieta arriva dagli incidenti stradali e dai danni provocati da fuochi d'artificio. Non si segnalano interventi, un segnale di maturità dei padovani e la presa di coscienza dei rischi provocati da determinati comportamenti. Anche dalla centrale operativa dei vigili del fuoco non sono pervenute particolari segnalazioni. Soltanto piccoli incendi spenti autonomamente in un paio di terrazzini, ma per il resto il quadro dell'ultimo giorno dell'anno e delle prime ore del 2024 è più che mai positivo sul fronte della sicurezza.

Ultimo aggiornamento: 10:21

