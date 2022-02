Piove di Sacco. Rapina nella sala slot: 33enne marocchino deferito in stato di libertà

PIOVE DI SACCO (PADOVA) - Marocchino di 33 anni deferito in stato di libertà dopo una rapina in una sala slot. La rapina si è consumata il 3 febbraio scorso a Piove di Sacco. L'uomo, travisato ed apparentemente armato, è entrato nella sala slot “New Lucky Life”, minacciando verbalmente il titolare del pubblico esercizio e facendosi consegnare 620 euro, dopodiché è scappato. A seguito degli accertamenti effettuati e dall' esame delle immagini della videosorveglianza del locale ed urbana, l'uomo è stato riconosciuto come il materiale autore della rapina.