PADOVA - Due delibere di un’assemblea condominiale, del palazzo Borromeo e del complesso Borromeo-Calatafimi in pieno centro storico, sono state annullate a causa del mancato rispetto delle norme anti covid. Lo ha decretato il giudice del Tribunale civile Anna Grazia Santel con due sentenze del 16 e del 18 marzo. L’esposto, attraverso il legale Rodolfo Romito, è stato presentato dalla onlus società di mutuo soccorso “Migrantes” proprietaria di un piccolo ufficio in via Dei Borromeo. Ad accorgersi della violazione sulle normative per contenere la pandemia è stata la presidente Giuseppina Guarriera.

I FATTI

In data 3 febbraio 2021 si è svolta un’assemblea di condominio, tra i partecipanti anche i proprietari di un noto studio di commercialisti, convocata dall’amministratore pro tempore Studio Tosato srl. Tutto sembrava essersi svolto nel pieno rispetto della legge, ma l’esposto presentato da Migrantes ha portato alla luce un’altra realtà: l’assemblea è stata organizzata non rispettando le regole anti covid. Tanto che il giudice del Tribunale civile ha deciso di annullare le due delibere.

LA DENUNCIA

«Mi sono accorta del mancato rispetto delle norme anti covid - ha spiegato Guarriera presidente di Migrantes - perchè di fatto non ho ricevuta alcuna convocazione all’assemblea. Non mi è stato nemmeno detto di poter partecipare in via telematica, ad esempio attraverso la piattaforma Zoom».

E così, interessandosi per la sua mancata convocazione, Guarriera ha scoperto come si era svolta l’assemblea condominiale di palazzo Borromeo e del complesso Borromeo-Calatafimi. «L’assemblea si è svolta all’interno dell’Istituto italo-tedesco in uno spazio di 58 metri quadri - ha spiegato Gaurriera - E in presenza, rispettando la distanza imposta per legge di 4 metri, avrebbero dovuto esserci 14 persone. Ma in realtà i condomini presenti erano 37. Ed ecco che sono state violate le misure anti covid».

E ancora: «Abbiamo impugnato le due delibere con l’avvocato Romito - ha concluso Gaurriera - anche per multiple violazioni nei rendiconti e nei vari punti all’ordine del giorno, ben 29 punti su una e altri 19 su l’altra. Quindi ci saranno altri giudizi che valuteranno le irregolarità nella tenuta della contabilità condominiale, nella gestione del condominio e nell’affidamento di progetti esecutivi a persone non titolate e degli appalti di lavori condominiali per oltre tre milioni di euro senza che siano stati adeguatamente giustificati».

La onlus società di mutuo soccorso “Migrantes” ha impugnato anche altre due delibere, sempre a suo dire per il mancato rispetto delle norme per il contenimento della pandemia.