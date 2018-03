ha toccato i 141 cm scavalcando le barriere artificiali (mini-Mose) a difesa del centro storico e creando notevoli disagi.

Nevica sul Portogruarese, raffica di incidenti sullaTriestina bloccata tra Mazzolada e San Stino. In tilt anche la A4, sempre tra Portogruaro e San Stino. Difficoltà per i mezzi di soccorso nel raggiungere i luoghi dove si sono verificati gli incidenti proprio per la neve copiosa. Sono almeno tre gli incidenti sulla Statale 14 nel tratto compreso tra San Stino e Portogruaro. A Mazzolada un auto è finita nel fossato, mentre un' altra è finita di traverso bloccando il traffico. Poco più in là, a Lison nei pressi della Fornace, un tamponamento tra veicoli non permette la circolazione dei mezzi. Un altro incidente si è verificato nei pressi della Idrovora di Loncon di Annone, sempre sulla Triestina, con altri disagi. A complicare ulteriormente la circolazione ci sono almeno tre mezzi pesanti, tra cui un carico eccezionale, che con difficoltà riescono a proseguire nei sottopassi di San Stino. In A4, al chilometri 440 nel tratto compreso tra Portogruaro e San Stino un auto ha tamponato una bisarca provocando lunghe code.



PADOVA.

ottata per il forte vento sono caduti molti rami d'alberi e piante a Este, Teolo e Conselve, tanto che sono intervenuti i pompieri.



TREVISO. Problemi alla circolazione vengono segnalati lungo la A4 e la A27 con lunghe code di veicoli.

Veneto è interessato dal maltempo con pioggia ovunque, forti venti, precipitazioni nevose. Disagi per la circolazione, traffico in tilt.Sui Colli euganei in n