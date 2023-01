MONTEGROTTO - «Non affidarsi alle comodità di oggi, ma lavare sempre il bucato con le proprie mani». Una massima di vita che per Teresa Bonato rappresenta il segreto per essere longevi. E che lei ha sempre disciplinatamente applicato, raggiungendo la bella età di 101 anni che ha compiuto ieri, circondata dall'affetto dei famigliari e del personale della casa di riposo di cui è ospite, il complesso Alta Vita-Ira di Palazzo Bolis, a Selvazzano Dentro.

Nata il 4 gennaio 1922 a Montegrotto Terme, Teresa Bonato da tutti amichevolmente conosciuta con il nomignolo di Norma proviene da una famiglia di sette figli in cui era imperativo impegnarsi sin dalla più giovane età. «Si lavoravano i campi - racconta - e si badava agli animali». Una volta raggiunta la maggiore età, per molti anni ha lavorato come custode presso il Castello di Montemerlo, «in cui sottolinea l'arzilla nonnina c'era sempre parecchio da fare». Sposatasi molto giovane con Rino ha avuto tre figli che l'hanno resa nonna quattro volte e bisnonna cinque. «Teresa è una donna che ama molto la compagnia - raccontano i suoi congiunti - ed è legatissima alla sua famiglia, cui ha dedicato tutta la vita».