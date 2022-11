Operazione per non avere figli, calvario di Francesca Guacci per avere informazioni: «I medici mi dicevano che ero una prostituta»

PADOVA - «Mi dicevano che ero snaturata, che avrei fatto meglio a farmi visitare dal punto di vista psichiatrico». Francesca Guacci, 28 anni di Massanzago, ha incontrato diverse difficoltà nel suo percorso per informarsi sull'operazione di salpingectomia, cioè l'asportazione delle tube uterine. E i primi a cercare di "depistarla" sono stati proprio i medici a cui lei chiedeva consiglio.

Cosa le dicevano i medici

«Mi hanno detto che era una cosa illegale, che se tutte fossero state come me il mondo sarebbe stato peggiore, ci saremmo estinti - riferisce - Mi hanno detto che ero una bimba immatura e viziata. Mi è stato dato velatamente o meno della prostituta». Francesca ha cominciato a pensare alla salpingectomia già da adolescente, quando sono comparsi i primi amori, le prime cotte. Ci ha riflettuto per diverso tempo, fino all'età di 22 anni quando ha preso contatti con una struttura ospedaliera nel Veronese.

«Quando mi hanno detto che potevo essere denunciata mi sono spaventata - racconta - al punto che ho seriamente pensato di andare all'estero. In Olanda il sistema è molto più veloce. Ero disposta a pagare il viaggio, la sistemazione e, se necessario, anche l'intervento pur di farlo».

Una decisione che ha scatenato il popolo dei social. Ma lei è tranquilla: «Sono molto serena, sono la donna che ho sempre voluto essere. Non sento che mi manchi nulla».