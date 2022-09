Non si ferma all'alt e fugge, folle inseguimento: era senza patente, assicurazione e revisione

PONTE SAN NICOLO' - Non si è fermato all'alt imposto dalla polizia locale ed è fuggito in sella al suo scooter Yamaha. Inseguimento ieri pomeriggio, 19 settembre, alle 17 a Ponte San Nicolò. Per tre chilometri, con numerose manovre azzardate, un cittadino italiano, F.G. di 57 anni residente a Brugine, ha tentato in tutte i modi di evitare il controllo degli agenti coordinati dal comandante Giulia Lunardi.

Tutto è cominciato a Roncaglia lungo via Marconi ed è proseguito in direzione Legnaro. Alla fine l'operaio ha pensato che era meglio fermarsi prima che potesse provocare qualche incidente stradale. Gli agenti all'esito del controllo hanno appurato come lo straniero guidasse senza mai aver conseguito la patente. Inoltre il suo ciclomotore è risultato sprovvisto di revisione e assicurazione. Quindi è scattato il sequestro. Accompagnato negli uffici del comando, al termine delle formalità di rito è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. A suo carico sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 6.500 euro.