Centinaia alla manifestazione "no green pass": Paragone, positivo, interviene in videoconferenza

PADOVA - Il movimento Veneto No Green Pass si è dato appuntamento in piazzetta Sartori a Padova per protestare contro vaccino e misura anti Covid. Oltre trecento i manifestanti presenti. Tra le iniziative avanzate oggi, una lettera al sindaco e al perfetto di Padova per chiedere le loro dimissioni e un «Procura day» il 28 gennaio per denunciare sindaci e prefetti. Dal palco sono stati rinnovati insulti a giornalisti e all'Ordine dei giornalisti, definito «organo di fascisti».

Ha preso il microfono anche Paolo Girotto, candidato sindaco di Padova del «Movimento 3 V» e speaker di Radio Gamma 5, che prima di salire sul palco ai giornalisti ha confessato «Non conosco nulla di Padova». Tra gli interventi, in videoconferenza è intervenuto il sen. Paragone, che ha spiegato di essere positivo ma di stare bene.