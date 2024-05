San Giorgio in Bosco. Carovane dei nomadi raddoppiate: «Rifiuti abbandonati, musica alta, cani che abbaiano e un via vai continuo»

SAN GIORGIO IN BOSCO (PADOVA) - Il Comune di San Giorgio in Bosco è sempre stato accogliente con i nomadi, ma negli ultimi tempi fioccano le proteste. Ultimamente, sulla pagina Facebook "Sei di San Giorgio se" i cittadini lamentano che camper e roulotte sono troppi, che ci sono problemi di decoro urbano per rifiuti abbandonati e sporcizia, e che la polizia locale non interviene a far rispettare la legge.

A segnalare il caso sono anche i camionisti che parcheggiano motrici e rimorchi in quella porzione di suolo pubblico con le postazioni di ricarica per le auto elettriche.

Un utente scrive sul social "I rom fanno il bucato, defecano, scaricano acque sporche e immondizia a terra. I bimbi fanno danni anche alle colonnine delle auto elettriche, ai lampioni e al supermercato". Un imprenditore aggiunge: "La situazione è fuori controllo. La tolleranza del Comune sta contribuendo ad aprire le porte ad altre famiglie rom. Da 2 camper siamo passati a 4 più un furgone anch'esso adibito a bivacco di fortuna. In via Palladio è insostenibile: sono barricati davanti agli uffici della nostra azienda e la fanno da padroni su tutto. Musica alta, cani legati che abbaiano, schiamazzi e scene indecorose. Chiamati più volte i vigili non si sono mai palesati. Una vergogna". Una situazione esasperante per chi abita e opera nelle lottizzazioni vicine. Il Comune ha finora riservato uno spazio per lo stazionamento delle roulotte nell'area degli impianti sportivi. Recentemente il commissario prefettizio Luigi Vitetti ha deliberato la presa in carico da parte dei servizi sociali, del nucleo rom e dei 5 minori, per assegnare loro il pediatra, organizzare visite mediche e vaccinazioni obbligatorie e verificare la possibilità di richiesta casa Ater (è emerso però che il nucleo non possiede i requisiti). L'atto del commissario dispone anche l'iscrizione alla scuola materna, progetti di inserimento abitativo, integrazione sul territorio. In un incontro interistituzionale del novembre scorso, il Comune di San Giorgio che è ente capofila del progetto aveva altresì garantito, con spese a carico del bilancio comunale, la frequenza alla mensa scolastica dei bambini. In un altro analogo incontro tenutosi a Campo San Martino il 12 aprile è stato deciso di procedere, sempre a spese del Comune di San Giorgio in Bosco, all'emissione di una carta di identità per i 5 minori comprese le spese di fotografie.