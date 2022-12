PADOVA - Parte da Padova l'Airbnb per affittare auto, moto, furgoni e camper. È stato presentato ieri mattina a palazzo Moroni Volvero. Il servizio è pensato per diventare, appunto, una sorta di Airbnb dei veicoli. Lo scopo è quello di migliorare il modo in cui le persone affrontano le loro esigenze di mobilità, permettendo ai proprietari di condividere i loro veicoli con i conducenti attraverso una piattaforma sicura, apportando una significativa riduzione dell'impatto ambientale e sociale e al contempo migliorando la mobilità e l'inclusione.

Ma, in pratica, come funziona il servizio? Attraverso l'app Volvero è possibile noleggiare veicoli di ogni tipo (dalle auto, ai camper, passando per i furgoni , per arrivare alle moto e agli scooter) in uno scambio tra privati. Ogni utente iscritto può consultare i veicoli disponibili per il noleggio con le relative caratteristiche e/o mettere a disposizione il proprio dopo una verifica dei dati. Il tutto avviene con le dovute coperture assicurative nella massima sicurezza e trasparenza. Il sistema, infatti, tiene traccia dello stile di guida degli utenti, delle prestazioni dei veicoli e del rating dei proprietari, in modo che ogni utente possa decidere da e a chi noleggiare il proprio veicolo. In più, grazie all'utilizzo degli smart contract, viene attivata un'assicurazione unica nel suo genere che copre i conducenti e tutti i tipi di veicoli durante l'intero periodo di condivisione. Attualmente il sevizio è già attivo a Padova e conta su una ventina di veicoli disponibili. Normalmente il noleggio va prenotato con il proprietario del mezzo 24 ore prima dell'utilizzo e può durare una o più giornate. Le variabili che noleggiatore e utente possono definire sono numerose e facilmente definibili in fase di accordo. Le due persone poi si incontrano per lo scambio delle chiavi e la consegna del mezzo.

«Facendo leva sulla mobilità intesa in varie prospettive, Volvero ha un forte potenziale per rivoluzionare il concetto della condivisione dei veicoli a livello mondiale - ha spiegato ieri Marco Filippi, l'amministratore delegato di Volvero - Crediamo in una mobilità evoluta, affidabile e condivisa. Sono queste le due caratteristiche chiave che saranno fondamentali per il successo di tutte le nuove modalità di trasporto che la nostra azienda soddisfa con il proprio servizio». Alla presentazione di ieri hanno partecipato anche i partner assicurativi Neosurance e Europ Assistance Italia spa. Oltre ai partner assicurativi, presenti anche i partner operativi del progetto: Ceccato automobili, Askoll EVA e la rappresentanza dell'Istituto Europeo della Tecnologia. «È un orgoglio che un'azienda così innovativa abbia deciso di lanciare il suo progetto a Padova - ha detto, invece, l'assessore al Commercio Antonio Bressa - a conferma della centralità nel campo dell'innovazione e della mobilità. Credo la nostra città sia ideale per questo tipo di iniziative, per il grande numero di studenti e studentesse e per la grande sensibilità in tema ambientale».

«Il mercato delle automobili sta cambiando ed è sempre più frequente, in particolare per le persone più giovani, scegliere di non acquistare un'auto ma di appoggiarsi quando necessario ai servizi di car sharing esistenti, o comunque di condividere i mezzi - ha concluso l'assessore alla Mobilità Andrea Ragona - Così abbiamo deciso di supportare e aiutare questa realtà».