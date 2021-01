Scrive "No maschera" sul muro del liceo Fermi, denunciata 43enne negazionista

PADOVA - Aveva scritto lo scorso dicembre su un muro di liceo padovano «No maschera - no transumanesimo» e per questo una 43enne padovana, appartenente al movimento negazionista 3V, è stata denunciata dalla polizia per imbrattamento. Il provvedimento è arrivato dopo una perquisizione in casa della donna, che già all'inizio del mese era stata sanzionata per essere stata trovata in centro città senza mascherina. La notte del 23 dicembre avrebbe invece impresso con la vernice spray blu sul muro del Liceo Scientifico Enrico Fermi «No maschera - no transumanesimo», senza accorgersi di essere ripresa dalle telecamere di videosorveglianza.

APPROFONDIMENTI TREVISO La maestra no mask cambia ruolo ma non si presenta a scuola. La...

La maestra no mask cambia ruolo ma non si presenta a scuola. La sospensione? Servono i «tempi tecnici»

Ultimo aggiornamento: 16:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA