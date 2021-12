Insultò gli agenti al raduno "no pass" al parco Europa: foglio di via a 56enne veronese, "espulso" da Padova per 3 anni

PADOVA - La Questura di Padova ha emanato un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Padova per 3 anni nei confronti del manifestante no pass che, durante la manifestazione del 13 novembre al parco Europa, aveva inveito contro la polizia.

Si tratta di un 56enne veronese, noto indipendentista veneto e con altri precedenti alle spalle. Quel giorno aveva insultato gli agenti che erano all'ingresso del parco e aveva battuto più volte sul finestrino di un'auto di servizio e insultato il poliziotto alla guida. Lo avevano già denunciato quel giorno per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.