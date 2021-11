PADOVA - Migliaia di persone sono giunte al parco Europa di Padova, in via Venezia, per l’evento “Cento giorni da leoni” a cui ha aderito tutto il popolo No green pass. Quasi nessuno indossa la mascherina e nemmeno rispetta il distanziamento previsti dell’ordinanza firmata giovedì durante il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica sindaco Sergio Giordani. Sul palco anche Stefano Puzzer, il portuale a capo della protesta no-green pass di Trieste.