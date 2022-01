"No green pass", nuova manifestazione in piazza Sartori: «Denunceremo Sileri e Flor»

VENEZIA - Nuovo sabato, oggi 29 gennaio, di protesta per i no vax di «Veneto No Green Pass» a Padova. All'appuntamento in piazza Sartori sono giunti in trecento per la manifestazione «statica» autorizzata e come sempre controllata dalla polizia. Sul palco i vertici del movimento hanno annunciato di voler proseguire con le querele e le denunce per fermare i promotori di vaccini e green pass. Dopo il «procura day» del 28 gennaio, con le denunce a Draghi e al Governo, nei prossimi giorni i no pass hanno annunciato di voler denunciare Massimo Sileri, sottosegretario alla Salute che qualche giorno fa aveva detto di voler rendere «sempre più difficile» la vita ai no vax. Mentre l'altro bersaglio delle denunce sarà il direttore generale della sanità veneta Luciano Flor.

