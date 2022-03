Il terzino goleador Niko Kirwan fa una doppietta e vola in Nuova Zelanda per giocare in Nazionale

PADOVA - Prima di partire per la Nuova Zelanda e rispondere alla convocazione della sua Nazionale, Niko Kirwan (27enne figlio d'arte di una leggenda del rugby, John, campione del Benetton) regala con una magica doppietta il terzo successo di fila, primo in trasferta, al Padova targato Oddo, tenendo sempre vive le speranze di rimonta sul Sudtirol, vittorioso a Torino in casa della Juventus Under 23.

Ma c'è mancato davvero poco però che i biancoscudati dovessero definitivamente rinunciare ai loro propositi di rincorsa. Colpa di un primo tempo orribile che l'Albinoleffe ha chiuso in vantaggio per 1-0, sfiorando il raddoppio. E all'intervallo il distacco dalla capolista era lievitato a dieci punti. Nella ripresa il cambio di passo a livello di determinazione del Padova che trascinato da Kirwan ha acciuffato il pareggio e poi in pieno recupero ha messo la freccia, riportandosi a -7 dagli altoatesini. Scampato il pericolo, restano però i tanti punti interrogativi legati alla prestazione dai due volti della squadra, che anche nella versione Oddo - a dispetto di quelle che erano le aspettative del diesse Mirabelli - non riesce a scacciare quella sofferenza di fondo costata la panchina a Pavanel.



PESSIMO INIZIO

Il tecnico del Padova lancia un po' a sorpresa Nicastro nel tridente offensivo (Chiricò parte dalla panchina) e all'ultimo momento deve rinunciare a Dezi che nel riscaldamento accusa un problema al piede: spazio a Della Latta. Nell'Albinoleffe manca il bomber Manconi, autore finora di 13 reti e uscito malconcio dalla sfida con il Seregno. Al suo posto gioca Galeandro che dopo appena tre minuti non fa rimpiangere il compagno e sblocca il risultato. È errata la lettura difensiva di Monaco e Kirwan che vanno entrambi a saltare di testa per contendere il pallone a Cori che vince il duello aereo e mette in azione l'attaccante classe 2000 che ha il tempo di addomesticare la sfera, prendere la mira e infilare Donnarumma. È un Padova distratto nei movimenti e nelle marcature, tanto che poco dopo un'altra incursione centrale di Galeandro viene sventata in extremis da Monaco. Fatica anche il centrocampo a dare ritmo e fluidità alla propria manovra. Decisamente più brillante a livello di intensità la formazione di casa che si chiude bene, sorveglia con grande attenzione le corsie esterne ed è pronta a ripartire, sfruttando il movimento tra le linee di Giorgione.



FUOCO DI PAGLIA

Rischia grosso Donnarumma, quasi imitando il fratello Gigio, in un disimpegno troppo superficiale, ma per sua fortuna Galeandro non è Benzema e l'Albinoleffe spreca l'opportunità del raddoppio. Dopo tante incertezze, il Padova riesce finalmente a scuotersi e a minacciare la porta avversaria. Il merito è di Nicastro che sfugge a un difensore e calcia di precisione sull'angolo opposto, centrando in pieno il palo. Ma è solo un fuoco di paglia. La truppa biancoscudata continua a sbandare pericolosamente in fase difensiva (decisivo Donnarumma sulla conclusione dello scatenato Galeandro) ed è sempre molto approssimativa nello sviluppo del gioco: Ronaldo, poco assistito sul piano tattico da Settembrini e Della Latta, non riesce a legare i reparti, sulle fasce la spinta è inesistente e i rifornimenti per gli attaccanti arrivano con il contagocce. Oddo si sbraccia dalla panchina per chiedere più coraggio, senza però ottenere effetti.



IL LAMPO

Nonostante gli imbarazzi del primo tempo il tecnico biancoscudato rimanda in campo gli stessi undici, auspicando in una reazione d'orgoglio. Ma è subito l'Albinoleffe ad andare a un passo dal 2-0 nell'ennesimo duello a distanza tra Galeandro e Donnarumma vinto dal portiere. Poi un lampo: Gelli sbaglia l'intervento in area, è lesto ad approfittarne Kirwan che trova lo spiraglio per acciuffare il pareggio.

Rinfrancati dall'1-1 i biancoscudati alzano il baricentro mentre l'Albinoleffe smarrisce la lucidità e va in sofferenza. In queste fasi favorevoli al Padova sale in cattedra il portiere Pagno che in rapida successione compie tre interventi dall'alto coefficiente di difficoltà su Della Latta, Ronaldo e Ceravolo. Clamorosa soprattutto l'occasione sprecata dal brasiliano che dal dischetto del rigore, tutto solo, sceglie la potenza anzichè la precisione.

IL SORPASSOScocca l'ora di Chiricò e Jelenic (fuori Ceravolo e Ronaldo), poi entrano anche Terrani e Cissè al posto di Bifulco e Nicastro). È costante, anche se disordinata e frenetica, la pressione dei biancoscudati. Le speranze di vittoria della squadra di Oddo sembrano infrangersi sul destro di Terrani che sibila a pochi centimetri dal palo. Ma chi non si arrende è Kirwan che al terzo minuto di recupero trova la deviazione vincente da due passi sulla punizione laterale calciata da Chiricò. Ed esplode la festa degli ultras.

Claudio Malagoli