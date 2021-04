Nigeriano sul monopattino con ovuli di eroina e cocaina: tre arresti

PADOVA - Tre arresti per droga ieri pomeriggio a Padova da parte della Squadra Mobile. Si tratta dei cittadini nigeriani Akhere Raphael di 26 anni, Okoh Lucky di 23 anni e Tudebi Chinaza John di 28 anni. I tre sono stati sorpresi all’interno di un appartamento di via Cardinal Callegari con 114 ovuli contenenti cocaina ed eroina per un peso complessivo di circa un 1,3 kg.

Intorno alle 13.30 di ieri, in via Tiziano Aspetti, gli agenti della Polizia hanno notato un uomo di origini subsahariane che si aggirava su un monopattino elettrico in direzione San Carlo. Dopo un breve pedinamento gli agenti lo hanno visto entrare in un condominio di via Cardinal Callegari ed accedere, con fare guardingo, all’interno di in un garage di cui possedeva le chiavi.

Insospettiti, i poliziotti hanno deciso di approfondire il controllo ed entrati nell’autorimessa, hanno sorpreso l’uomo (Akhere Raphael) con una scatola di cartone contenente 8 ovuli di eroina e cocaina e quasi 5.500 euro in banconote di vario taglio, nelle tasche del suo giubbotto. Individuata l’abitazione, gli investigatori hanno perquisito la stanza. In casa sono stati trovati gli altri due nigeriani (l’Okoh ed il Tubedi), i quali hanno tentato in vano di allontanarsi. Nascosti in una valigia gli agenti hanno scoperto ulteriori 70 ovuli di eroina (circa 800 grammi) e 36 ovuli di cocaina (più di 400 grammi), nonché un’ulteriore somma di 16.070 euro contenuta in un borsello.