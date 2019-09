Nigeriani, la fabbrica dei permessi di soggiorno: 142 false assunzioni Erano tutti clandestini, 2 condanne

PADOVA - Il tribunale di Padova ha condannato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina a un anno e otto mesi un cittadino nigeriano, e a un anno e sei mesi un padovano per aver certificato false assunzioni per 142 immigrati nigeriani tra il 2011 e il 2013, consentendo loro di avere i permessi di soggiorno emessi dalla Questura. I condannati sono Micheal Aideian Edoimioya, 58 anni, e Enrico Targa, 61 anni, dipendente dello studio di consulenza del lavoro di Giovanni Ravazzolo, quest'ultimo assolto. Stando alle indagini della Squadra Mobile i due, in cambio di denaro, avrebbero certificato le assunzioni degli stranieri presso due rivendite di kebab di cui il nigeriano era proprietario nella zona della Stazione. Con l'assunzione fittizia gli stranieri sarebbero entrati quindi illegittimamente in possesso dei documenti per rimanere regolarmente in Italia. L'indagine era stata avviata dall'Ispettorato del lavoro di Padova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA