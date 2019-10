La bella vita del broker: il rampollo 42enne, tra feste e hotel di lusso

di Luca Ingegneri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Si spacciava per broker finanziario nel mondo dei vip e dell'alta finanza senza avere uno straccio di abilitazione. É probabilmente destinata ad una brusca interruzione la carriera di, con. Da giovedì scorso il sedicente uomo d'affari è rinchiuso in una cella della casa circondariale di strada Due Palazzi, lontano dallee dagliche era solito frequentare. É lì che l'hanno accompagnato i militari del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Padova in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per il reato di abusivismo finanziario. Indagando sulle ragguardevoli truffe messe a segno nell'ultimo periodo le Fiamme gialle del tenente colonnello Vittorio Palmese, coordinate dal pubblico ministero Marco Brusegan, hanno clamorosamente scoperto che Svizzero esercitava l'attività di intermediazione finanziaria senza averne alcun titolo, in palese violazione dell'articolo 166 del Tuf, il Testo unico delle disposizioni in materia.