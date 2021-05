PADOVA - Sconto di pena in Appello per il broker dei Vip, Nicolò Svizzero. In primo grado era stato condannato in rito abbreviato, per il reato di abusivismo finanziario, a tre anni e quattro mesi. Ieri, difeso dall’avvocato Fabio Crea, davanti ai giudici lagunari gli è stata inflitta una pena di due anni e dieci mesi. Insomma, sei mesi in meno grazie a un “accordo” con la Procura generale considerato come Svizzero abbia già risarcito una...

