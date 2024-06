«Ho sentito le grida: aiuto! Valter era rimasto mezzo fuori»: il racconto del collega che ha soccorso gli operai nella cisterna

GALLIERA - «Abbiamo sentito gridare a gran voce "aiuto, aiuto" e siamo andati immediatamente a vedere quello che era successo. La persona ci ha detto che nella cisterna c'erano tre persone e che dovevamo salvarle, poi è svenuta cadendo per metà dentro la cisterna. Siamo saliti e lo abbiamo portato fuori, era incosciente, ma respirava. Poi sono arrivati i vigili del fuoco, ho dato una mano a tirare fuori un'altra persona, sempre incosciente, poi ho lasciato fare a loro e mi sono allontanato».

Le parole sono di Nicola Scapin, 44 anni di Galliera Veneta. E' un addetto alla verniciatura dell'azienda Sicc che è a fianco della Smv sul cui piazzale nella seconda metà del pomeriggio di ieri è avvenuto l'infortunio. Il caso ha voluto, in attività erano tutte la altre aziende, lui ed altri due colleghi siano riusciti a sentire la richiesta d'aiuto lanciata a squarciagola. Non hanno atteso un secondo e sono corsi a vedere che cosa stesse accadendo sul piazzale interno. Il loro coraggioso intervento certamente è servito a rendere il più veloce possibile il soccorso, non solo intervenendo sul primo infortunato, ma telefonando rapidamente al Suem 118.

«L'odore era fortissimo - ricorda il lavoratore - avvicinandosi all'apertura della cisterna non dopo pochi secondi non riuscivi a respirare».

Poco dopo l'allarme sono accorsi altri lavoratori dalle aziende della zona chiamata "Prese". Anche il titolare della Sicc e della Isotek, Ivo Simionato di 64 anni, è andato subito a vedere che cosa stesse succedendo.



«Mentre correvo li, ho chiamato il titolare Valter Franco - spiega - per informarlo che stava succedendo qualche cosa nella sua azienda. Non mi ha risposto. Mai avrei pensato che proprio lui era coinvolto in quello che era successo. Spero che non ci siano problemi per nessuno e si rimettano al più presto».

Speranza ovviamente condivisa da tutti. «Qui non è mai successo nulla di grave», riferisce un altro imprenditore, Adriano Pilotto titolare della Pilottofibre che era il proprietario del capannone dove c'è l'azienda di coibentazioni e carrozzeria Smv.

«Sono arrivati qui nel 2015. Per qualche anno sono stati in affitto, poi ho venduto lo spazio - ripercorre Pilotto - Sono una decina le persone che lavorano alla Smv. Siamo tutti molto provati dall'accaduto, speriamo non sia nulla di grave».



Fortunatamente sono stati gli stessi lavoratori a chiedere aiuto e ad essere uditi. Non fosse stato così l'epilogo sarebbe stato assolutamente diverso. Una tragedia che ha tenuto con il fiato sospeso Galliera Veneta e non solo. Come sempre accade un queste situazioni, le voci si rincorrono e diventano incontrollabili. La paura principale delle persone era quella che vi fosse un proprio caro tra i quattro. Non pochi coloro che sono andati a vedere dove fosse accaduto precisamente il fatto. Quando le ambulanze sono ripartite dal piazzale dell'azienda verso i due elicotteri atterrati su un prato poco distante e che a loro volta si sono alzati in volo, e dopo che anche gli altri due feriti sono stati portati via dai mezzi di soccorso, pur consci della gravità dell'accaduto, per tutti i presenti è stato un gran ideale sospiro di sollievo.

Questo perchè, dal passaparola, c'era anche chi aveva riferito la notizia più tragica che al momento non è assolutamente tale. Rimane da capire, ma è comunque secondario rispetto alla priorità che è la salute dei lavoratori, come mai non siano state adottare le misure di protezione idonee da persone che hanno una competenza specifica, sottovalutando così il rischio di intossicazione.