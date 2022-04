PADOVA - Dai grattacieli di Dubai alla loggia Amulea di Prato della Valle. Dai padiglioni avveniristici dell'ultimo Expo alle statue settecentesche nel cuore di Padova. L'autobus del futuro viaggia qui. Dopo aver conquistato lo sceicco degli Emirati ora la tecnologia Next cattura gli occhi di curiosi e addetti ai lavori anche in Veneto, dove l'idea è nata e si è sviluppata. A presentare i nuovi bus scomponibili è il creatore Tommaso Gecchelin di Mira (Venezia), 36 anni, una laurea in Disegno industriale allo Iuav e una in Fisica all'università di Padova. «Molti credono che questo sia il mezzo del futuro ma in realtà è già il presente - sottolinea mescolando la competenza dell'inventore e l'ambizione del visionario -. Abbiamo già passato importanti step per l'omologazione, potremo essere operativi già entro la fine dell'anno». Intanto, dopo Dubai e Padova, anche gli svedesi di Goteborg e i belgi di Malines sono pronti a testare i prototipi in strada.

Bus scomponibile: come funziona?

Il mezzo elettrico Next presentato ieri con un giro di prova in Prato è prodotto da una startup che ha sede nell'hub Paradigma di via dell'Industria a Padova. La principale caratteristica sta nell'essere scomponibile, capace di viaggiare a pieno regime nell'ora di punta per poi diminuire il numero di vagoni nell'arco della giornata quando c'è meno richiesta da parte dei passeggeri. Un singolo modulo è lungo 2,5 metri, largo 2,3 e alto 2,90. Pesa due tonnellate vuoto, porta sei passeggeri seduti più quattro in piedi. Può raggiungere i 90 km/h, a regime l'autonomia della batteria sarà di 200 chilometri. Oltre a viaggiare separati, i moduli sono in grado di prendere direzioni diverse in base alle necessità. Gecchelin porta sempre questo esempio: «Prendiamo un classico bus lungo 12 metri e immaginiamo che venga diviso in sei moduli. All'ora di punta c'è bisogno di ogni vagone per portare il maggior numero di passeggeri possibili, ma a mezzanotte no. Fuori dagli orari di punta i mezzi pubblici trasportano soprattutto aria e acciaio».

Bus scomponibile, quanto si risparmia?

IIeri sono stati presentati i risultati di una sperimentazione fatta a Padova nella zona tra stazione e Fiera. Il risparmio annuo, rispetto ad un bus elettrico, è notevole: per ogni singolo bus si calcola -20% di consumo energetico, seimila euro in meno di costi, 26 tonnellate di inquinamento di Co2 in meno. Dati snocciolati davanti all'assessore alla mobilità Andrea Ragona, all'ex ministro Alfonso Pecorario Scanio (oggi presidente della fondazione UniVerde) e a Gilberto Muraro, presidente di Fondazione Cariparo che ha stanziato 150mila euro di contributo.

Bus scomponibile, quando si possono usare?



Ma in quali contesti potrebbe essere utilizzato Next? «Ne immagino tre - risponde Gecchelin -. Quello della mobilità nei quartieri, quello degli spostamenti all'interno di un grande evento come ad esempio una fiera e infine quello del trasporto merci. Abbiamo già avuto un parere favorevole da parte del Tuv, l'ente di omologazione e certificazione tedesco». Lo studio era partito nel 2014 con un investimento iniziale di diecimila euro e con l'appoggio decisivo di alcuni finanziatori della Silicon Valley, ma il cuore del progetto è sempre rimasto a Padova. Il capitale sociale della startup GetPlus ( che produce il veicolo Next) è 50mila euro. Un modulo costa tra i 90 e i 150mila euro a seconda di batterie e allestimenti. Ora si parte. Letteralmente.