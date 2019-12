Neonato scosso, il bambino è morto. Donati il cuore e il fegato: salveranno due piccoli pazienti

PADOVA - Neonato scosso dalla mamma, fine di ogni speranza: il bambino è morto. I medici stanno procedendo all'espianto di fegato e cuore del bimbo, gli organi verranno donati ad altri due piccoli pazienti. Di ieri la notizia che il bambino di 5 mesi, ricoverato in terapia intensiva nella Pediatria dell'ospedale di Padova, non presentava più alcuna attività cerebrale.

A questo punto anche le accuse mosse alla madre cambierebbero, da lesioni gravissime a omicidio colposo. È stata la donna, una 29enne di Mestrino (Padova), ma di origini vicentine, a spiegare di aver scosso violentemente il piccolo all'alba di sabato 21 dicembre: il bambino non dormiva da oltre due ore e la giovane madre - in completa incoscienza, secondo la versione del suo avvocato, Leonardo Massaro - l'avrebbe scosso violentemente per poi appoggiarlo sul lettino. È stata la stessa donna poi a chiamare il 118 e a confessare di aver fatto del male al piccolo: «Non dormiva, l'ho cullato troppo forte».

Bimba schiacciata dall'acquasantiera, la scelta dei genitori di Penelope ridà la vista a due 20enni

Ultimo aggiornamento: 11:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA