Neonato chiuso in auto nel parcheggio dell'ospedale salvato dai pompieri

PADOVA - Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per aprire un'auto dentro la quale era rimasto intrappolato un neonato di 4 mesi. È accaduto nel parcheggio interno dell'ospedale di Padova dove una donna aveva parcheggiato la propria auto senza più riuscire ad aprire la portiera perchè era andata in tilt la chiusura centralizzata. La mamma, vista anche la giornata piuttosto calda e temendo per le sorti del figlio è andata, chiuso dentro l'abitacolo, nel panico ed ha chiamato i pompieri. Una squadra è partita dalla sede, che fortunatamente si trova nelle vicinanze dell'ospedale, raggiungendo il parcheggio aprendo in un battibaleno la portiera permettendo così alla mamma, in lacrime, di riabbracciare il figlio.