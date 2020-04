Effrazione al Geox, poi fuga precipitosa: malvivente tradito dalle impronte digitali

PADOVA - Si era introdotto nel negozio, spaccando la porta, ma si era dovuto dare alla fuga a mani vuote, perché era scattato immediatamente l'allarme. Era la mattina del 12 marzo scorso. Ma le sue impronte digitali lo hanno tradito. Le indagini dei carabinieri infatti, iniziate dopo la denuncia dei responsabili dell'esercizio commerciale, il Geox Shop Padova, in via Cavour, sono arrivate a un 49enne nato a Padova, P.I., senza fissa dimora e personaggio già noto alle forze di polizia. Così i militari della stazione di Prato della Valle questa mattina lo hanno denunciato per furto aggravato.

Gli accertamenti dei carabinieri sono stati fatti insieme ai colleghi del Nucleo investigativo, sezione rilievi, del comando provinciale e al personale della Sezione investigazioni scientifiche di Verona. Grazie all'esito delle analisi dell'impronta digitale rilevata nel corso del sopralluogo, il 49enne è stato ritenuto responsabile di essersi introdotto nel negozio danneggiandone la porta di ingresso.

