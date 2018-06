Bruno e Sonia, una vita in mezzo ai fiori. L'addio dopo 58 anni di lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SACCOLONGO - Una decisione non facile quando il lavoro è una grande passione e dove l'impegno è quotidiano, praticamente 365 giorni all'anno, perché la propria attività funzioni. E la decisione di andare in pensione maturata dai fioristi, non è arrivata dall'oggi al domani.Ci hanno pensato un anno, ma alla fine hanno deciso di abbassare la saracinesca deldi(a fine mese) e di concludere bennel settore per Bruno e 35 anni per Sonia. Praticamente una vita passata fra icercando sempre di cogliere il gusto del cliente che entrava in negozio, e cercando sempre di rimanere al passo con i tempi pur conservando anche il gusto per il fiore tradizionale, come le rose rosse.Con la loro decisione di mettersi a riposo di fatto in centro a Saccolongo chiude un'attività che da 10 anni animava e colorava l'angolo fra via Roma e via Bellinaro. Nessuno infatti subentrerà, il mestiere certo non facile dove la creatività e il sacrificio non devono mancare. La passione per i fiori la coppia l'ha trasmessa ad uno dei due figli maschi, che però lavora molto spesso all'estero.