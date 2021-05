Este. Furto al negozio di biciclette Ride X-treme. L'appello dei titolari in un post su Facebook

ESTE (PADOVA) - Aperto da un anno circa e già depredato dai ladri: vittima dei predoni il negozio di biciclette Ride X-treme di Este. Il Padovano, va ricordato, nell'ultimo mese è stato passato in lungo e largo dai banditi che hanno compiuto furti e spaccate in molti negozi della provincia. Ma questo, per i titolari di Ride X-treme, è stato un colpo durissimo, tant'è che hanno pubblicato su Facebook un post gonfio di rabbia e amarezza, lanciando anche un appello a chi avesse visto qualcosa.