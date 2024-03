ESTE - Un tentato furto e una rapina a distanza di pochi minuti. Flora Bettio, 77 anni, storica commerciante di Este con un minimarket ben avviato in via Principe Amedeo sabato sera è rimasta vittima di un doppio episodio di violenza. Nel primo grazie a grande sangue freddo è riuscita a mettere in fuga due ladre. Nel secondo si è dovuta arrendere ad un malvivente che pur di rubarle qualche spicciolo presente nel registratore di cassa, non ha esitato a puntarle addosso un coltello.

«Mi trovavo dietro il banco a lavorare - ha raccontato l'arzilla commerciante - quando sono entrate due donne che già in passato avevo notato e che di fatto non mi piacevano. Una ha cercato di distrarmi mentre la seconda è andata diritta al registratore di cassa con l'obiettivo di rubare. Non ci ho più visto. Stavo tagliando il prosciutto. Sono scesa dal banco con il coltello in mano e le ho invitate ad uscire dal negozio altrimenti avrei chiamato i carabinieri. Di fatto - ha proseguito - sono riuscita a convincerle e le ladre sono fuggite senza rubare niente».



IL SECONDO EPISODIO

Mentre la giornata volgeva al termine alle 20.30 il secondo inconveniente. «Stavo facendo l'inventario della vetrina prima di chiudere e andare a casa - ha precisato la commerciante - quando all'improvviso è entrato nel negozio un ragazzo che avrà avuto massimo 25 anni. Mi ha fatto vedere che aveva un coltello, poi mi ha detto di dargli tutti i soldi che avevo e che non voleva farmi del male». La vittima ha spiegato al bandito che quasi tutti i suoi clienti pagano con le carte di credito e che in cassa aveva davvero poco contante. L'uomo, apparso molto spaventato e timoroso di fronte all'energica vittima, le ha fatto capire che non importava quanti soldi avesse, aveva necessità di qualcosa. «Mi ha detto che era povero, che doveva rapinarmi e si scusava per quel brutto gesto che stava commettendo». Flora Bettio è rimasta impressionata dalla frase che il bandito le ha detto prima di fuggire via: «Dopo essersi scusato mille volte, mi ha detto che non appena avesse trovato un po' di soldi, sarebbe tornato per restituirmi quanto mi aveva portato via sotto la minaccia del coltello». Il bottino della rapina ammonta a circa trenta euro.

Alla 77enne, non appena passato lo choc per quell'incontro ravvicinato con il malvivente, non è rimasto altro che chiamare il 112 e chiedere un intervento. Della vicenda si stanno ora occupando i carabinieri della stazione di Este. Del malvivente si sa solo che era piuttosto giovane, dal fisico esile e con tutta probabilità dell'est Europa. Gli investigatori dell'Arma stanno potenziando i pattugliamenti con l'obiettivo di individuarlo.

«Chiedo solo di lavorare in pace senza avere problemi - ha concluso la commerciante - mi faccio in quattro per far andare avanti la bottega, a fronte di mille sacrifici. Non ammetto che qualcuno con la violenza provi a rovinare la mia vita e a portarmi via ciò che con il sudore ogni giorno guadagno per arrivare a fine mese». La donna ha ricevuto la solidarietà di tanti colleghi commercianti e dei clienti che si servono da lei.