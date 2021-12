PADOVA - La giunta Giordani stanzia 600mila euro in favore delle attività commerciali che vogliono rinnovare le aree esterne di negozi, bar e ristoranti. Il Comune, per stimolare la ripresa economica e sociale, ieri ha annunciato l’erogazione di importanti risorse verso le categorie economiche e in particolare alle piccole e medie imprese come attività artigianali e pubblici esercizi.

Per stimolare interventi di rinnovamento e offrire uno strumento concreto per sostenere le spese, palazzo Moroni ha messo a disposizione 600mila euro per contributi a fondo perduto da dedicare a investimenti per il miglioramento del decoro urbano esterno delle attività.



I FONDI

Si tratta, per esempio, del rinnovo delle insegne o delle tende, di una nuova illuminazione delle vetrine, della dotazione di tavolini, sedie e arredo dei plateatici; dei banchi e delle coperture dei venditori ambulanti o dei chioschi e delle edicole. Ma sono comprese anche le serrande e le saracinesche e tutto ciò che porta a migliorare l’attrattività del punto vendita, contribuendo al tempo stesso a migliorare anche il generale decoro della città.

Il bando sarà gestito dalla Camera di commercio con cui il Comune ha definito una collaborazione per l’erogazione dei sostegni.



LA DECISIONE

«Queste risorse straordinarie per la ripresa vanno ad aggiungersi a quelle già messe a disposizione per le luminarie e le iniziative natalizie –ha spiegato l’assessore alle Attività produttive, Antonio Bressa– In questo caso saranno accreditate direttamente sui conti correnti delle imprese coprendo fino al 50% della spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2022 e che incontrano la finalità del bando». «È un modo per sostenere il settore delle piccole attività commerciali, ma anche per far sì che tutte contribuiscano a rendere migliore la città agli occhi dei suoi abitanti e dei turisti che sempre più raggiungono Padova dopo il riconoscimento Unesco –ha aggiunto– Lavoriamo così tutti insieme per la bellezza e la crescita di Padova, con i contributi del Comune, il coinvolgimento delle associazioni di categoria e l’intraprendenza dei nostri imprenditori e dei nostri commercianti impegnati a superare le difficoltà e agganciare la ripartenza economica. Quest’idea è nata proprio dal confronto con loro».

«La Camera di commercio si sta adoperando con molteplici iniziative per sostenere le imprese del territorio. Per questo ci siamo subito affiancati all’amministrazione per gestire un’operazione che è mirata sia ad aiutare i nostri artigiani e commercianti, sia a valorizzare l’aspetto estetico della città –ha detto il presidente della Camera di commercio Antonio Santocono– Noi siamo la casa delle imprese e loro sanno che con noi possono trovare opportunità per sostenere i propri investimenti. È proprio questo il caso, grazie allo sforzo importante che il Comune sta mettendo in campo per il sostegno dell’economia».