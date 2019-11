Ecco la mamma sergente di Hitler. ​«Io sono nazista. Che male c'è?»

di Marina Lucchin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CURTAROLO (PADOVA) - Attaccato alle chiavi aveva un, ricordo di una gita a Predappio. Insomma, il suo orientamento politico era noto a chiunque. Ma nessuno avrebbe mai pensato che, fosse talmente appassionata dida essere pronta a fondare, con un manipolo di altri nostalgici, il Partito Nazionalsocialista Italiano dei Lavoratori . Anzi, secondo gli investigatori della Digos, lei sarebbe stata proprioSulla sua pagina Facebook la donna scriveva: Il nazionalsocialismo trionferà in tutta Europa. Hitler è immortale. Stop. Niente di più, perché era sulNel giugno dell'anno scorso se la prendeva con il Gay Pride: «Padova blindata per far sfilare centinaia di fr***. La cosa più schifosa è che ad appoggiare questi rifiuti c'erano anche famiglie. E poi la gente mi critica perché sono nazista. Lo sarò fino alla morte perché quando morirò sarò contenta di aver ripulito il mondo. Sempre Heil Hitler e rogo per gli infami».