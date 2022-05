CITTADELLA - La natura non smette di stupire nemmeno a due passi da casa, in questo caso nella zona del Parco del fiume Brenta a Santa Croce Bigolina di Cittadella. Dopo un’incubazione di 35 giorni, pochi giorni fa sono nati tre piccoli di cigno reale. Hanno trovato l’habitat ottimale in una zona umida interna al corso del Brenta dove l’acqua è bassa e non c’è corrente. Ad accorgersene è stato Dino Pianezzola, socio della Lipu, Lega italiana per la protezione degli uccelli.

LA COVA

«L’esemplare maschio ha collaborato alla cova - spiega il volontario - I pulcini appena nati sono già in grado di nuotare, ma i genitori presentano una spiccata cura e preparazione verso la prole. Da sempre il cigno è il simbolo di armonia e di cambiamenti, è affascinante ed elegante. Questi splendidi animali dal punto di vista emotivo sono tra i migliori che si possano trovare in tutto il regno animale. Il cigno reale - continua Pianezzola - è monogamo per tutta la vita e nel caso perda per qualsiasi motivo il partner, stenta a rifarsi una vita di coppia ed addirittura alcune volte, dal dispiacere si lascia morire». Relativamente alla zona della nidificazione, il volontario sottolinea che «le aree bagnate all’interno del corso del Brenta sono uno scrigno ricco ed importante per la biodiversità, spesso luogo di riposo degli uccelli migratori, che si fermano per riacquistare le energie e poi ripartire. Seppur la specie del cigno reale sia molto comune in Italia, una covata per l’area del Brenta rappresenta sempre una emozione che arricchisce il territorio».

IL PROGETTO

Sull’area è in corso il progetto Life Brenta 2030 finalizzato alla conservazione e alla governance per migliorare la biodiversità e la risorsa idrica sul corso medio del fiume. Info: www.parcofiumebrenta.it.