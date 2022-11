PADOVA - Il Natale si avvicina e con esso arriva no la corsa agli acquisti e gli sconti ad hoc de l Black Friday. Assieme al grande alber o posizionato ieri di fronte al municipio in attesa dell’accensione di sabato, gli sconti del “venerdì nero” – quest’anno non limitati a una sola giornata ma all’intera settimana – sanciscono l’inizio dello shopping natalizio . U na festa commerciale accolta da i negozianti pur non senza un certo scetticismo, anche solo per recuperare il calo delle vendite a causa del caro energia e dell’inflazione. A Padova Confesercenti vi ha dedicato un’apposita analisi, riscontrando che se da un lato aumentano i negozi aderenti, dall’altro resta forte la disparità con il commercio online. I padovani faranno regali ben pensati, possibilmente di pregio e a cifre non esorbitanti, sperando di ricevere soprattutto prodotti enogastronomici, abbigliamento e viaggi.

I negozi di vicinato dicono no al Black Friday

«Rispetto allo scorso anno la percentuale dei negozi fisici che ha aderito è leggermente aumentata – dichiara Nicola Rossi , p residente Confesercenti del Veneto Centrale – circa un negozio su tre prova a mettersi in gioco. Però la sfida con l’online e le grandi catene è tutta in salita per le piccole attività». L’opinione dei commercianti resta divisa nei confronti di una ricorrenza entrata molto di recente nella tradizione nostrana : c’è chi aderisce perché crede sia una buona occasione per aumentare le vendite e chi partecipa perché sente una particolare richiesta dai clienti. « R egistriamo ancora che la maggior parte dei piccoli negozi e attività di vicinato continua a dire no alla giornata di sconti – continua Rossi – I negozi reali sono sfavoriti, anche per i maggiori oneri fiscali e costi rispetto al web, e che riducono i margini per le offerte. È necessario intervenire per garantire concorrenza e pluralismo e tutelare i negozi».

I regali di Natale