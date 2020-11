La Magia non si spegne, ecco tutti gli eventi del Natale a Padova

PADOVA - La “Magia non si spegne”, è lo slogan scelto per accompagnare le festività natalizie nella città del Santo. I commercianti padovani vogliono così rivendicare il bisogno di non rinunciare al calore del Natale, anche se quest’anno vissuto in maniera inedita, in ottemperanza alle norme anti-Covid e allo stesso tempo il riferimento alle luci di uno spettacolo a cielo aperto che Natale a Padova 2020 metterà in scena in centro storico, dove le facciate dei palazzi si tramuteranno in vere e proprie tele di arte digitale grazie alla tecnologia del video mapping che andrà ad affiancarsi alle tradizionali luminarie.

ECCO IL VIDEO

Lo spettacolo di luci affiancato alle luminarie, alle installazioni natalizie e ai decori in centro e nei quartieri, rappresenteranno un segno di luce e di speranza, utile a rendere Padova luminosa e accogliente e a rinsaldare il legame tra tessuto commerciale locale e i suoi abitanti, garantendo la massima sicurezza, senza incentivare assembramenti, e mantenendo viva l’atmosfera magica del Natale, tanto nei quartieri esterni quanto al centro della città.

Una coreografia natalizia inedita che vuole essere un segnale da parte dell’amministrazione che ha voluto in questo modo esprimere la propria vicinanza alle tante attività commerciali, negozi di vicinato e attori economici della città. Antico e moderno si mischieranno attraverso la tecnologia del mapping in uno spettacolo inedito, dove i palazzi storici del centro si vestiranno di luci, in una scenografia del tutto nuova che si sposerà con l’incanto del Natale.

«L’immagine di questo Natale sarà quella di una città che tiene accese le luci, come segno di coesione, di speranza e di attenzione alle attività commerciali che continuano a restare aperte in questa situazione difficile - afferma Antonio Bressa, Assessore al Commercio e alle Attività Produttive -. Abbiamo lavorato infatti per mantenere tutto il calore del Natale senza provocare assembramenti e promuovendo comportamenti responsabili, ma continuando con modalità nuove a promuovere l’economia cittadina in una fase molto importante per i consumi. Grazie a tutte le associazioni e i partner che sono al nostro fianco in questo percorso.»

Ecco l’elenco completo delle iniziative per la città illuminata:

- 43 installazioni luminose: coni, stelle e alberi disseminati dal centro a tutti i quartieri in piazzette, slarghi e rotonde

• 5 porte storiche illuminate

• Illuminazione degli alberi dell’Isola Memmia, di Piazza Garibaldi e di 9 grandi alberi visibili nei quartieri

• Grande albero di Natale davanti a Palazzo Moroni

• Luminarie su Palazzo Moroni, Loggia Amulea e Torre degli anziani

• Video mapping su Palazzo della Ragione, Palazzo Moroni, Palazzo del Capitanio, Loggia della Gran Guardia, Palazzo del Monte di Pietà, Piazza Insurrezione

• Postazione Backdrop illuminata e a tema natalizio in Piazza Cavour

• Sostegno alle associazioni per installazione delle luminarie private dei commercianti

Eventi

Venerdì 11 dicembre il quartiere Portello si scalda con “Vetrine d’Auguri al Portello”: l’appuntamento ormai consolidato per chi vive il quartiere, per condividere le gioie e l’atmosfera del Natale, anche in quest’anno così particolare. La manifestazione, organizzata per svolgersi in totale sicurezza, avrà luogo dalle 10.30 alle 11.30 nella piazza antistante Porta Portello, dove svetta il grande albero di Natale, e lungo i portici di Via del Portello.

Come tradizione vuole i bambini della scuola primaria del borgo prepareranno con impegno e dedizione gli addobbi destinati al grande albero, che verrà decorato dai bambini più grandi.

Una volta completo, bambini, genitori, volontari e studenti del liceo selvatico consegneranno il grande manifesto augurale, predisposto come ogni anno, dai ragazzi del liceo, ai negozianti sotto i portici di via del Portello.

Un momento prezioso per scambiarsi gli auguri e piccoli doni che non poteva mancare: un’occasione di condivisione e vicinanza per tutte le persone che popolano il quartiere, dai residenti, agli esercenti e chi ama trascorrere il tempo al Portello, per rendere sempre più partecipativo uno dei quartieri più vivi della città.

I bambini, i ragazzi, gli esercenti e i residenti saranno accompagnati in questo momento simbolico di condivisione dalle musiche e dai ritmi di un gruppo musicale che riscalderà animi e corpi!

