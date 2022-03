La mamma naturale non può accudirlo: Lorenzo a 20 giorni incontra la sua nuova famiglia

CITTADELLA - Una mamma che non può accudire la sua creatura alla quale ha deciso di dare comunque la vita, nella massima tutela della riservatezza. Una scelta non semplice. Una giovane coppia che cerca di diventare mamma e papà. Tra loro la professionalità dell'unità di Patologia neonatale dell'ospedale di Cittadella che si prende cura del neonato, che oggi ha tre mesi, accompagnandolo fisicamente tra le braccia della nuova famiglia.

LA STORIA

Una storia di gioia e speranza. Protagonista è Lorenzo, questo il nome scelto dall'ostetrica che lo ha aiutato ad affacciarsi alla vita. Attenta e rapida anche l'azione del Tribunale dei minori che ha individuato la coppia più adatta tra quelle in attesa dando la bellissima notizia. Giorni frenetici per i preparativi: acquisto dei corredini, preparazione della cameretta e soprattutto la notizia diffusa a parenti ed amici. Poi il momento tra quelli ora indelebili della vita della coppia. L'incontro in reparto con la direttrice Rosanna Golin, la tutrice del piccolo il medico Marianna Santinello, il personale e soprattutto Lorenzo, che allora aveva 20 giorni.

La divisione di Pediatria ha messo a disposizione un'accogliente stanza dove la nuova famiglia ha trascorso un paio di giorni insieme. Lorenzo lascia quella che per meno di un mese è stata la sua prima grande famiglia. Mamma e papà ricevono la "scatola dei ricordi" con la storia di Lorenzo: il cartellino di nascita, la prima copertina e il primo ciuccio, ma soprattutto tutte le foto scattate dal personale, che lo ritraggono nei primi momenti di vita.

L'ORIZZONTE

Lorenzo ora ha tre mesi, la vita gli sta veramente sorridendo. Grande attenzione per lui, ma anche per la mamma naturale presa in carico dai Servizi sociali territoriali che collaborano in sinergia con l'équipe ospedaliera, pianificando gli interventi multidisciplinari necessari a gestire l'intero percorso della scelta.

«Il destino è come il cuore: è dentro di noi fino al primo istante e quello di Lorenzo probabilmente era già scritto - commenta la lieta notizia il presidente del Veneto Luca Zaia -. Ogni nuova vita è speranza, anche per una giovane coppia di genitori che è riuscita a stringere tra le proprie braccia un bambino che si è affacciato alla vita, che con coraggio iniziano un nuovo cammino, una nuova vita di famiglia».

«Un episodio che mi commuove perchè racconta quanto la solidarietà e la generosità possano davvero salvare la vita di una persona e rigenerarla - indica il senatore Udc Antonio De Poli - Auguri a Lorenzo, alla sua nuova famiglia e grazie a tutto il personale ospedaliero che lo ha accolto con amore e generosità».