Padova. Myss Keta salirà sul palco di Sherwood Festival, confermata la presenza della cantante

PADOVA - Manca sempre meno all’inizio di Sherwood Festival. E tra le ultime presenze confermate c'è quella di Myss Keta, che salirà sul palco di Sherwood il 29 giugno, per una data che farà parte dell’iniziativa “1€ può bastare”. Quindi, come per molti altri eventi in programma, non esistono prevendite, ma si pagherà direttamente 1 euro all’ingresso del festival il giorno del concerto.

Performer situazionista, rapper dall’attitudine punk, icona pop e diva definitiva, in questi anni ha infiammato i maggiori palchi italiani ed europei, dal Berghain di Berlino al Teatro Ariston di Sanremo, in un tripudio di electro, house, rap, dubstep. Il 27 Maggio 2022 Myss Keta è tornata con il suo nuovo album Club Topperia, anticipato dalla hit Finimondo, che ha segnato l’estate italiana 2022. Nell’autunno dello stesso anno è uscito il secondo singolo estratto dall’album, Scandalosa, canzone che ha visto anche una collaborazione internazionale in un remix con la popstar francese Bilal Hassani.