PADOVA - A Padova i mutui più alti del Veneto, subito dopo Verona, ma il rialzo dei tassi frena gli acquisti. In media per comprare la loro prima casa i padovani hanno chiesto un mutuo per 138.287 euro, che è il valore più alto della regione dopo quello rilevato a Verona (148.680 euro). Tuttavia, il numero di mutui stipulati nel secondo semestre del 2022 è sceso del 5%, il calo più importante in tutta la regione.



I NUMERI

Il dato arriva dall’analisi congiunta realizzata da Facile.it e Mutui.it, che ha confrontato le cifre richieste per i mutui, i tassi d’interesse il numero stesso di mutui richiesti. In Veneto, per i mutui, la media regionale è pari a 137.189 euro: cifre superiori si trovano a Verona e Padova, mentre sotto la media regionale troviamo Venezia (135.636 euro), Treviso (134.362 euro) e Vicenza (129.286 euro).

Chiude la classifica Belluno (123.159 euro). Rispetto al 2021, nel 2022 i cittadini veneti hanno contratto mutui più contenuti del 4% rispetto al 2021, con ogni probabilità per effetto degli aumentati tassi d’interesse. La tendenza è confermata anche dai dati preliminari relativi al 2023, che vedono la domanda media scendere ulteriormente a 135.168 euro.



LE BANCHE

Per quanto riguarda le condizioni offerte dalle banche, sono molto meno favorevoli rispetto al 2022. Tanto che, secondo le simulazioni di Facile.it, per un finanziamento medio, i tassi fissi disponibili oggi online partono da circa 3,71% (era 1,64% dodici mesi fa), con una rata mensile superiore di oltre 120 euro rispetto allo scorso anno.

Se si guarda al variabile, i tassi (Taeg) disponibili online partono da 3,52% (era 0,77% a marzo 2022), con una rata iniziale da 615 euro, circa 156 euro in più rispetto a solamente dodici mesi fa. L’aumento dei tassi dei mutui ha generalmente un impatto anche sulle compravendite.

Se nella prima parte dello scorso anno le compravendite di immobili residenziali in Veneto sono aumentate (+6%), infatti, a partire dalla seconda metà dell’anno, con l’inizio dell’incremento dei tassi dei mutui, gli scambi sono rallentati significativamente. Tanto è vero che, nel secondo semestre 2022, sono diminuiti del 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A livello provinciale, da luglio a dicembre, i cali più rilevanti sono stati registrati a Padova (-5%) e Treviso (-4%).