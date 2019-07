Il Jazz della Bexley grammar school al Giardino monumentale

PADOVA - La rassegna musicale “Un fiume di note” approda sui Colli Euganei. Dopo le prime tappe di luglio in tre ville venete della Riviera del Brenta, dove si sono esibite giovani band di scuole inglesi, venerdì 19 sarà il momento del concerto di Valsanzibio. Per l’occasione visite guidate al tramonto al museo e al Giardino di Valsanzibio. Il tour musicale “Un fiume di note” propone l’esibizione dal vivo di band di giovani musicisti inglesi.



A Valsanzibi si esibirà la Bexley Grammar School, band di 40 elementi che suonerà musica Jazz e cover famose. Il concerto si svolge in Giardino di Ca’ Martinengo ed è gratuito. Prima e dopo il concerto ci sarà la possibilità di visitare il museo dedicato alla “Vita in Villa” di Ca’ Martinengo dalle ore 20, (euro 5) e a fine concerto alle 22.30 eccezionalmente sarà possibile partecipare alla visita guidata in notturna al chiar di luna al Giardino di Valsanzibio (euro 20). La visita sarà possibile con condizioni ottimali climatiche e con un minimo di 10 partecipanti. Sarà inoltre aperta al pubblico l’area delle Scuderie, per aperitivi dalle ore 20 alle 23.



Per il concerto posti a sedere limitati. Per la visita guidata in notturna gradite torce e lanterne. In caso di brutto tempo la serata non sarà confermata.

