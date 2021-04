Riapre il museo del Precinema con il Teatro d’ombre del Cabaret Chat Noir di Parigi

PADOVA - La riapertura è fissata per stamane alle 10. E ai visitatori che varcheranno il portone di Palazzo Angeli in Prato della Valle, sono riservate due sorprese di grande suggestione. Il Museo del Precinema-Collezione Minici-Zotti, infatti, è pronto ad accogliere il pubblico e per l’occasione proporrà per la prima volta uno dei pezzi più rilevanti della collezione, che finora si era potuto ammirare solo nel corso di rassegne temporanee internazionali. Si tratta dello spettacolare Teatro d’ombre del Cabaret Chat Noir di Parigi, esemplare unico al mondo, realizzato in legno alla fine dell’Ottocento, e poi dipinto a mano secondo lo stile del giapponismo imperante all’epoca. È corredato da 70 preziose sagome di zinco, le cui ombre venivano animate su sfondi proiettati dalla lanterna magica, per raccontare imprese epiche, romantiche o comiche, anticipando di fatto, nella forma e nei contenuti, il futuro cinema di finzione. L’oggetto apparteneva all’industriale veneto Angelo dalle Molle, il quale nel 2009 l’aveva donato al Museo del Precinema. Di recente ha fatto rientro a Padova dopo una trasferta in Spagna, dove era stato protagonista della mostra “Toulouse-Lautrec and the Spirit of Montmartre” al CaixaForum.

La seconda novità riservata agli ospiti è legata alle celebrazioni per i 700 anni della morte di Dante: sempre da oggi, quindi, sono esposti i 74 vetrini da proiezione originali di fine ‘800, che riportano le fotografie delle celebri incisioni eseguite da Gustave Doré nel 1861 per illustrare la Divina Commedia. Con le loro riproduzioni digitali sono stati realizzati tre video da 10 minuti (Inferno, Purgatorio e Paradiso), con i versi recitati da Matteo Favero e un sottofondo musicale, come si usava in origine negli spettacoli di Lanterna Magica.

VILLA BASSI

Pure a Villa Bassi di Abano da oggi tornano i visitatori, che potranno vedere la mostra “Da Bagnasco a Fontana”, prorogata fino al 13 giugno e con orari ampliati. In aggiunta, l’assessore Cristina Pollazzi annuncia che in occasione della festa della mamma arriverà la tela di Cesare Laurenti intitolata “La Dama del Lago”: un ritratto di grande bellezza che immortala una giovane aristocratica di cui si sa solo che abitava una villa sul Lago di Garda.