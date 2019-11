«Basta spaccio». Spunta un nuovo muro a Padova: quello di via Bernina

di Nicoletta Cozza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Un altro. Ancora una voltaricorre alla costruzione di una, stavolta in, contro ile per rendere più difficile la vita agli. Dopo via Anelli, dunque, una solida parete anti pusher verrà realizzata in via Bernina, al posto dell’attuale cancello metallico costantemente spalancato, per chiudere definitivamente l’accesso dall’area Funghi al quartiere residenziale, i cui abitanti più volte si sono lamentati per la presenza, soprattutto la notte, di balordi e di venditori di stupefacenti che non si fanno certo scrupolo di schiamazzare, o peggio ancora di smerciare droga, sotto alle loro finestre. Ieri, infatti, è stata inaugurata la bretella