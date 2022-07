Morto in cantiere: si strappa il cavo d'acciaio della gru e il carico travolge operaio di 54 anni

MASSANZAGO - Infortunio mortale sul lavoro oggi, 11 luglio alle 11,30, in via della Pieve nella frazione di Zeminiana a Massanzago. Un 54enne, operaio al lavoro per conto di una ditta della provincia di Venezia, per cause ora al vaglio dei carabinieri e del personale dello Spisal, è stato travolto da un carico finendo rovinosamente a terra. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe strappato il cavo d'acciaio della gru e M.C. sarebbe stato schiacciato dal carico precipitato.

Da Padova, subito dopo l'allarme, si è alzato un elicottero del Suem 118, ma quando i sanitari sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. Sono in corso ulteriori indagini per ricostruire nel dettaglio l'accaduto. Dai primi riscontri potrebbe essersi verificato un cedimento della gru presente nell'area teatro dei lavori.