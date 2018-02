Muore bruciata nel locale caldaia della propria abitazione

di Eugenio Garzotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINTO EUGANEO - Èdella sua abitazione. A rinvenirne il corpo oramai senza vita sono stati la figlia che, ieri mattina, si era recata a farle visita, e un vicino di casa chiamato in soccorso.Tanti interrogativi sulle cause della morte, ma. Si sarebbe tolta la vita così una donna di 70 anni, residente a Cinto, in una casa dove abitava da sola. Sulle prime i carabinieri avevano pensato anche a un incidente domestico con esito fatale, ma dopo gli accertamenti sembra che possa trattarsi di suicidio. Certo, non è stato rinvenuto nessun biglietto, nessuna lettera della donna che spiegasse il gesto estremo. La tragedia si sarebbe consumata fra le 11 e mezzogiorno di ieri. La donna è stata trovata nella piccola stanza adiacente la taverna dove si trova la caldaia. Un locale che era chiuso a chiave dall'interno. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stata la figlia che, dopo avere suonato ripetutamente il campanello di casa e non avere avuto risposta, insospettita si è recata sul retro dell'abitazione e ha visto del denso fumo uscire dalla porta del basculante della rimessa che era rimasto semiaperto...