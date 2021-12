PADOVA - Un grave lutto ha colpito l'Ufficio diocesano di pastorale dell'educazione e della scuola e la Chiesa padovana tutta. Nel pomeriggio della vigilia di Natale è spirata improvvisamente Antonella Toniolo, componente della segreteria. Lascia la figlia Chiara e il marito Mauro che, travolti dal grande dolore, hanno dato l'annuncio della scomparsa della madre e moglie.

È stato don Lorenzo Celi, direttore dell'Ufficio Scuola, ad annunciare la morte della collaboratrice. Con lui i colleghi della segreteria che ogni giorno condividevano con Antonella l'impegno, i progetti e il funzionamento dell'Ufficio, Luca Silvestri e Luca Fontolan, a nome dell'intera Curia. «Il dolore è davvero grande e sentiamo il bisogno di condividerlo con voi che l'avete conosciuta e apprezzata nel suo lungo servizio presso l'Ufficio Scuola, pur rendendoci conto della tristezza che arrechiamo a ciascuno, in questo giorno di vigilia. Il Signore ci sta visitando in un modo inaspettato in questo suo Natale. Anche per Antonella è il dies natalis: lei contempla ora il Verbo faccia a faccia e canterà davanti a Lui gli inni natalizi che stava preparando con tanta gioia insieme al suo amato coro. Per noi il vuoto è enorme e sentiamo crescere dal cuore la preghiera: Signore aumenta la nostra fede ha scritto Don Celi ci stringiamo con commozione intorno al marito Mauro e alla figlia Chiara, ai parenti e a alla comunità parrocchiale dell'Incoronata, insieme al vescovo Claudio e a tutta la grande famiglia della Curia diocesana, a monsignor Franco Costa e a monsignor Lorenzo Mocellin di cui è stata fedele collaboratrice. In questo momento non ci resta che la forza della preghiera per Antonella e per la sua famiglia e il pensiero che, senza dubbio, il Signore l'ha accolta tra i cori celesti che cantano il Gloria in excelsis».

Una notizia subito riportata dalla comunità della Sacra Famiglia a tutta la città, che ha suscitato un'ondata di dolore in quanti la conoscevano e la apprezzavano per la grande professionalità che esprimeva nel suo ruolo ma anche per la grande passione con cui svolgeva il suo compito, la fede che sapeva trasmettere ed il grande amore per la sua famiglia.