Polizia locale, nel Nordest 1600 eccessi di velocità al giorno, in un anno altre 46.600 multe per passaggi col rosso

PADOVA - Sono state 568mila gli eccessi di velocità accertati dai vigili del Triveneto nel 2019 (in pratica quasi 1600 al giorno) dove altri 46.400 automobilisti sono stati multati per aver passato il semaforo rosso.

Sono alcuni dati emersi oggi in occasione della Festa delle Polizie Locali del Triveneto, riunitesi a Padova per ricordare il patrono, San Sebastiano. Presenti i comandi di tutte le 13 province di Veneto, Friuli V.G. e Trentino A.A. in cui sono attivi 50 Corpi, 46 servizi, e 48 gestioni associate in cui operano 25 dirigenti, 470 ufficiali e 2603 agenti oltre che a 36 ausiliari e 648 dipendenti amministrativi.

I CONTROLLI

Tra i controlli figurano 7.000 ispezioni in materia edilizia con quasi 1.400 violazioni amministrative e 2927 di natura penale; in materia ambientale sono stati svolti 600 controlli con la contestazione di 3.894 violazioni amministrative e la redazione di 156 notizie di reato; 1.043 sono stati i controlli relativi al benessere degli animali e recuperato 834 animali abbandonati; 100.576 i controlli nel commercio con 4.115 violazioni amministrative e 214 ordinanze di chiusura di attività o sequestro. Sono stati poi eseguiti 112 trattamenti sanitari obbligatori e 456 accertamenti sanitari obbligatori. In ambito stradale sono stati rilevati 15.100 incidenti con 10.054 feriti e 92 vittime (+17 sul 2018).

Contestati anche 318.000 accessi vietati in Ztl, 674.000 veicoli per sosta vietata, 23.665 veicoli trovati con la revisione scaduta, 6.505 veicoli privi di assicurazione, fenomeno che preoccupa anche rispetto alla pirateria provocata dalla scopertura assicurativa. Le infrazioni accertate sono cresciute del 20% sul 2018. L' attività di Polizia Giudiziaria ha visto 8.180 notizie di reato di cui circa 2.800 su materie diverse da quelle su cui esercitiamo compiti di polizia amministrativa e sono state arrestate 167 persone.

