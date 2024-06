PADOVA - L’anno scorso, grazie alle multe, il Comune ha incassato 15,6 milioni di euro, ma i proventi legati agli autovelox si attestano a 4,8 milioni di euro confermando una tendenza ormai consolidata: da anni sono in flessione le sanzioni legate agli occhi elettronici piazzati a guardia delle tangenziali. Come accade ogni anno Palazzo Moroni è chiamato a distribuire i proventi delle violazioni al Codice della Strada. La legge prevede, infatti, che il 50% di quanto ricavato dalle multe venga assegnato ad iniziative legate alla sicurezza stradale.

I NUMERI

Complessivamente questi introiti l’anno scorso si sono attestati a quota 15,6 milioni che non corrispondono, però, a tutte le multe elevate nel 2023, ma solo a quelle che sono state onorate nei tempi previsti dalla legge. Per le altre sanzioni, almeno un’altra decina di milioni di euro, ci penseranno le cartelle esattoriali che saranno inviate tra qualche anno. Di queste 4,8 milioni di euro sono legate appunto agli autovelox. Questa cifra, però, non è destinata a finire tutta nelle casse di Palazzo Moroni. È previsto, infatti, che una parte di queste multe vada all’ente (che non è il Comune di Padova) che gestisce il tratto di tangenziale dopo è posizionata la telecamera che ha immortalato l’automobilista indisciplinato.

Così 516mila euro sono stati destinati a Veneto Strade, 115mila alla Provincia e ad altri Consorzi e 266 mila euro all’unione dei Comuni Patriarcati. Quanto all'utilizzo delle risorse che non sono destinate a finire nella spesa corrente dell'amministrazione comunale, a titolo di esempio, 1,3 milioni di euro andranno per il miglioramento e il potenziamento della segnaletica stradale. La stessa cifra sarà utilizzata per l’acquisto di nuovi mezzo per la Polizia locale. Quasi 800mila euro andranno invece per pagare nuovi servizi (quindi anche gli stipendi) dei Vigili. I dati pubblicatati dal settore Statistica del Comune parlano chiaro: per quel che riguarda le multe i numeri tornano a essere grossomodo quelli pre pandemia. Nel 2019, infatti, comprese quelle elevate dagli occhi elettronici in tangenziale, le sanzioni comminate dai Vigili sono state 301.765. Poi è arrivato il Covid. Nel 2020, così si è scesi a quota 218.955, l’anno successivo si è arrivati a 256.984, nel 2022 a 273.216 e nel 2023 si è superata abbonda mente quota 320mila. Dal momento che solamente la metà dei sanzionati paga nei tempi previsti dalla legge il dovuto, nelle casse di Palazzo nel 2023 sono arrivati, appunto, poco più di 15 milioni di euro.

LA RIDUZIONE

Scorporando i dati del settore Statistica si scopre anche un altro dato interessante. Nel 2023 e anche nel 2022, nonostante l’aumento generalizzato del numero delle multe, quelle scattate dai velox in tangenziale hanno subito una notevole flessione rispetto agli anni precedenti. Partendo da periodo pre pandemia, nel 2019 i multati dalle telecamere sono stati 144.869, 120.351 nel 2020, 132.835 nel 2021, nel 2022 127.288, mentre nel 2023 non si è andati oltre quota 109. 980. Per quel che riguarda le multe, poi, l’anno scorso ha fatto registrare anche un’altra tendenza: l’aumento sostanziale delle contravvenzioni legate alla violazione della Zona a traffico limitato. Un incremento che, per forza di cose è legato all’attivazione lo scorso agosto della nuova Ztl che, tra le altre cose, ha acceso le telecamere anche su alcune corsie riservate (via Cavazzana, via Leopardi, in corrispondenza dell’intersezione di via Michele Sanmicheli, corso Garibaldi, via Beato Pellegrino e via Gozzi/Tommaseo).

Nel 2022, infatti i multati sono stati 81.948, l’anno anno scorso da gennaio a ottobre (ultimi dati disponibili) si era già arrivati a quota 106.337.